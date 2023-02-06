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55 минут назад

Холанд впервые с 2020 года ни разу не ударил по воротам

Betassist

«Манчестер Сити» в рамках 22-го тура чемпионата Англии проиграл «Тоттенхэму» со счётом 0:1. Единственный гол забил Гарри Кейн, который стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Холанд впервые с 2020 года ни разу не ударил по воротам
Фото: Betassist.ruBetassist.ru

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ни разу не пробил по воротам. Это первый случай с сентября 2020 года. Тогда дортмундская «Боруссия», за которую выступал норвежец, играла с «Дуйсбургом».

За матч Эрлинг всего 27 раз коснулся мяча. Примечательно, что ни разу это не происходило в штрафной «Тоттенхэма».

При этом в нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 31 мяч в 27 матчах во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» с 45 баллами остался на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.

Футбол,Гарри Кейн,
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