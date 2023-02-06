Роналду отметил 38-летие в компании близких

Нападающий саудовского «Аль Насра» Криштиану Роналду отпраздновал 38 й день рождения в компании родственников и друзей.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» опубликовал в социальных сетях фотографию в окружении близких у стола, на котором стоят три праздничных торта.
— Спасибо всем за поздравления с днем рождения. Благодарен за то, что провел этот день с семьей и друзьями, — написал футболист, которому в воскресенье исполнилось 38 лет.
В конце декабря Роналду подписал с «Аль Насром» контракт на 2,5 года. Он дебютировал за клуб в матче 14 го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль Иттифака» (1:0) 22 января и не сумел отметиться результативными действиями. В пятницу форвард забил гол в игре 15 го тура чемпионата против «Аль Фатеха» (2:2).