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1 час назад

Роналду отметил 38-летие в компании близких. На столе стояли три торта

Матч ТВ

Нападающий саудовского «Аль Насра» Криштиану Роналду отпраздновал 38 й день рождения в компании родственников и друзей.

Роналду отметил 38-летие в компании близких
Фото: СоцсетиСоцсети

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» опубликовал в социальных сетях фотографию в окружении близких у стола, на котором стоят три праздничных торта.

— Спасибо всем за поздравления с днем рождения. Благодарен за то, что провел этот день с семьей и друзьями, — написал футболист, которому в воскресенье исполнилось 38 лет.

В конце декабря Роналду подписал с «Аль Насром» контракт на 2,5 года. Он дебютировал за клуб в матче 14 го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль Иттифака» (1:0) 22 января и не сумел отметиться результативными действиями. В пятницу форвард забил гол в игре 15 го тура чемпионата против «Аль Фатеха» (2:2).

Футбол,Криштиану Роналду,
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