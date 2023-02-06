FT: Германская футбольная лига может продать права на трансляцию бундеслиги

Руководство Германской футбольной лиги (DFL) намерено выручить €4,5 млрд ($4,9 млрд) за продажу зарубежным инвесторам прав на телетрансляцию матчей бундеслиги, подробности сделки могут стать известны 9 февраля. Об этом в понедельник сообщает газета Financial Times.

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По данным издания, DFL планирует создать отдельное подразделение, которое будет контролировать права на медиаконтент, в перспективе оцениваемый в €18 млрд ($19,4 млрд). 25-процентная доля в нем будет продана зарубежным инвесторам.

Эксперты считают, что таким образом бундеслига стремится сократить отставание в финансировании от своих конкурентов - Английской премьер-лиги и испанской Ла лиги. На приобретение прав претендуют пять компаний, и в последний момент к ним присоединился американский инвестиционный фонд Sixth Street.