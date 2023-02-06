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50 минут назад

FT: Германская футбольная лига может продать права на трансляцию бундеслиги за $4,9 млрд

ТАСС

Руководство Германской футбольной лиги (DFL) намерено выручить €4,5 млрд ($4,9 млрд) за продажу зарубежным инвесторам прав на телетрансляцию матчей бундеслиги, подробности сделки могут стать известны 9 февраля. Об этом в понедельник сообщает газета Financial Times.

FT: Германская футбольная лига может продать права на трансляцию бундеслиги
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, DFL планирует создать отдельное подразделение, которое будет контролировать права на медиаконтент, в перспективе оцениваемый в €18 млрд ($19,4 млрд). 25-процентная доля в нем будет продана зарубежным инвесторам.

Эксперты считают, что таким образом бундеслига стремится сократить отставание в финансировании от своих конкурентов - Английской премьер-лиги и испанской Ла лиги. На приобретение прав претендуют пять компаний, и в последний момент к ним присоединился американский инвестиционный фонд Sixth Street.

Ранее сообщалось, что Sixth Street купил долю в медиабизнесе футбольного клуба "Барселона" за €300 млн ($323 млн). Он также владеет компанией по организации спортивных матчей Legends.

Футбол,
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