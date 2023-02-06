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18 минут назад

Футболистка «Зенита» ответила на вопрос о разнице работы с тренером-женщиной и мужчиной

Чемпионат.com

Защитница «Зенита» Вера Симановская рассказала о различиях работы с тренером-женщиной и мужчиной. В клубе из Санкт-Петербурга главным тренером является Ольга Порядина, в сборной РоссииЮрий Красножан.

Футболистка «Зенита» ответила на вопрос о разнице работы с женщиной и мужчиной
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Для меня нет разделения на женщину и мужчину. Клуб и сборная все равно – разные вещи. В клубе ты 24/7 и уже привык к условиям. В сборной в силу ограниченности времени нужно чуть больше времени на адаптацию. В любом случае, мне нужно выполнять указания тренера – от этого зависит командная игра», — сказала Симановская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Шилягину.

Вера Симановская выступает за «Зенит» с 2020 года. За сборную России защитница дебютировала 14 июня 2021 года.

Полное интервью Веры Симановской читайте на «Чемпионате».

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