Футболистка «Зенита» ответила на вопрос о разнице работы с женщиной и мужчиной

«Для меня нет разделения на женщину и мужчину. Клуб и сборная все равно – разные вещи. В клубе ты 24/7 и уже привык к условиям. В сборной в силу ограниченности времени нужно чуть больше времени на адаптацию. В любом случае, мне нужно выполнять указания тренера – от этого зависит командная игра», — сказала Симановская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Шилягину.