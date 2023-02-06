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16 минут назад

Паршивлюк считает, что переговоры с "Челси" не могли не сказаться на игре Захаряна

ТАСС

Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Арсен Захарян достоин подняться на следующую ступень в профессиональной карьере. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в понедельник высказал защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк.

Паршивлюк: переговоры с "Челси" не могли не сказаться на игре Захаряна
Фото: ТАССТАСС

В летнее трансферное окно Захарян был близок к переходу в английский "Челси", но трансфер сорвался из-за технических сложностей. 9 января итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Челси" все еще заинтересован в трансфере Захаряна.

"Пацану 19 лет всего. Если тобой интересуются команды уровня "Челси", это не может не отвлекать любого футболиста, - считает Паршивлюк. - Невозможно от этого абстрагироваться и играть в тот же футбол, в который играл. Но ведь и вся команда не так хорошо начала сезон, а 19-летний парень не может тащить на себе каждую игру".

"Может, он себя накручивает, или его окружение, плюс все эти разговоры: "Челси" - не "Челси", заплатят - не заплатят. На его незаматеревшем характере это не могло не сказаться. Ему сейчас нужно отбросить все эти мысли, провести оставшуюся часть сезона на том уровне, на котором он может, и дальше уже решать вопросы со своим клубом и с теми командами, которые им интересуются. Конечно, Арсен заслуживает сделать следующий шаг в карьере", - добавил он.

Захарян дебютировал за "Динамо" в сезоне-2020/21, в сезоне-2021/22 он стал с командой бронзовым призером Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и серебряным призером Кубка России. В текущем сезоне он выходил на поле в 22 матчах за бело-голубых, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. В активе Захаряна 6 игр за сборную России.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 29 очков в 17 матчах. В следующем официальном матче "Динамо" 23 февраля на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов" в 1/4 финала Кубка России.

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