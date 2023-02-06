Паршивлюк: переговоры с "Челси" не могли не сказаться на игре Захаряна

"Может, он себя накручивает, или его окружение, плюс все эти разговоры: "Челси" - не "Челси", заплатят - не заплатят. На его незаматеревшем характере это не могло не сказаться. Ему сейчас нужно отбросить все эти мысли, провести оставшуюся часть сезона на том уровне, на котором он может, и дальше уже решать вопросы со своим клубом и с теми командами, которые им интересуются. Конечно, Арсен заслуживает сделать следующий шаг в карьере", - добавил он.