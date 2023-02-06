Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Слуцкий — о Мостовом: обидно, когда бывшие игроки превращаются во фриков и посмешище

Betassist

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему экс-полузащитника «Спартака» и сборной России Александра Мостового многие считают фриком.

Слуцкий — о Мостовом: обидно, когда бывшие игроки превращаются во фриков
Фото: BetassistBetassist

Специалист отметил, что Мостовой после завершения карьеры не стал тренером, а выбрал путь эксплуатации собственного имени и попыток утвердиться в жизни за счёт этого.

«Мне очень обидно, когда бывшие очень известные, качественные действительно, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными поступками», – приводит слова Слуцкого официальный сайт ПервПервого канала.

Слуцкий добавил, что многие уже не помнят былых заслуг Мостового, а воспринимают его как фрика. По мнению тренера, сегодня некоторые в прошлом известные футболисты стали просто говорящими головами, чаще всего произносящими какие-то глупости.

В настоящее время Слуцкий находится без работы после ухода с поста главного тренера «Рубина» в ноябре 2022 года.

Футбол,Александр Мостовой,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители