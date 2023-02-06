Слуцкий — о Мостовом: обидно, когда бывшие игроки превращаются во фриков

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему экс-полузащитника «Спартака» и сборной России Александра Мостового многие считают фриком.

Фото: Betassist Betassist

Специалист отметил, что Мостовой после завершения карьеры не стал тренером, а выбрал путь эксплуатации собственного имени и попыток утвердиться в жизни за счёт этого.

«Мне очень обидно, когда бывшие очень известные, качественные действительно, большие игроки превращаются по существу во фриков и посмешище своими высказываниями, своими недальновидными поступками», – приводит слова Слуцкого официальный сайт ПервПервого канала.

Слуцкий добавил, что многие уже не помнят былых заслуг Мостового, а воспринимают его как фрика. По мнению тренера, сегодня некоторые в прошлом известные футболисты стали просто говорящими головами, чаще всего произносящими какие-то глупости.