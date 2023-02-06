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1 час назад

Тренер ЦСКА назвал причину конфликта с наставником «Спартака» во время дерби

Lenta.ru

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов назвал причину конфликта с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

Тренер ЦСКА назвал причину конфликта с наставником «Спартака» во время дерби
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«"Спартак" — народная команда, за нее много представителей СМИ. Были неправильно выраженные мысли. Два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой — это сопутствующее», — заявил Федотов.

Он подчеркнул, что не жалеет о случившемся, так как это должно было понравиться болельщикам.

18 октября после дерби между ЦСКА и «Спартаком» в сети появилось видео, на котором Федотов нецензурно оскорбляет Абаскаля во время перерыва. До этого Абаскаль заявил, что подошел к Федотову и указал ему на то, что «Спартак» демонстрировал честную игру.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на матч и еще одну встречу условно.

Футбол,Владимир Федотов,РФС,Спартак,
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