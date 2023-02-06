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2 часа назад

​Юрист: «Манчестер Сити» должны исключить из АПЛ, если нарушения будут доказаны»

Евро-футбол.Руиещё 1

У «Манчестер Сити» серьёзные проблемы. Английская премьер-лига передала специальной комиссии для расследования информацию о предполагаемых финансовых нарушениях со стороны «горожан». «Манчестер Сити» обвиняют более чем в сотне нарушений.

​Юрист: «Манчестер Сити» должны исключить из АПЛ, если нарушения будут доказаны»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Бывший финансовый советник «Манчестер Сити» по имени Стефан, который также является юристом и разбирается во многих вопросах, дал комментарий по поводу ситуации.

«Сам размер обвинений настолько велик, что если нарушения будут доказаны, то «Манчестер Сити» должны исключить из АПЛ», - слова специалиста в социальных сетях приводит журналист Ник Харрис.

«Манчестер Сити» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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