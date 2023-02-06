​Юрист: «Манчестер Сити» должны исключить из АПЛ, если нарушения будут доказаны»

У «Манчестер Сити» серьёзные проблемы. Английская премьер-лига передала специальной комиссии для расследования информацию о предполагаемых финансовых нарушениях со стороны «горожан». «Манчестер Сити» обвиняют более чем в сотне нарушений.

Бывший финансовый советник «Манчестер Сити» по имени Стефан, который также является юристом и разбирается во многих вопросах, дал комментарий по поводу ситуации.

«Сам размер обвинений настолько велик, что если нарушения будут доказаны, то «Манчестер Сити» должны исключить из АПЛ», - слова специалиста в социальных сетях приводит журналист Ник Харрис.