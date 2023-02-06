Главный тренер «Фенербахче» отреагировал на землетрясение в Турции

Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис разместил новый пост у себя в соцсетях, отреагировав на сильное землетрясение, которое произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, его жертвами стали более 900 человек. Землетрясение произошло также в Сирии, где, по последним сообщениям, погибло более трёхсот человек.