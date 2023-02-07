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47 минут назад

В «Барселоне» оценили работу Хави

Евро-футбол.Руиещё 1

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался касательно результатов команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

В «Барселоне» оценили работу Хави
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У команды все складывается хорошо. Но впереди еще очень много работы, нужно проявить свою целеустремленность. Работа главного тренера? Хави отлично справляется. Он возглавил «Барселону» в непростой период, но смог все наладить. Этот тренер привил футболистам командный дух», - передает слова руководителя газета Marca.

По итогам 20 туров «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, опережая ближайшего конкурента на восемь баллов.

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