В «Барселоне» оценили работу Хави

«У команды все складывается хорошо. Но впереди еще очень много работы, нужно проявить свою целеустремленность. Работа главного тренера? Хави отлично справляется. Он возглавил «Барселону» в непростой период, но смог все наладить. Этот тренер привил футболистам командный дух», - передает слова руководителя газета Marca.