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1 час назад

​«Манчестер Сити» отреагировал на более чем 100 обвинений в нарушениях финансовых правил

Евро-футбол.Ру

«Манчестер Сити» может столкнуться с серьёзным наказанием после того, как Премьер-лига Англии обвинила клуб более чем в 100 нарушениях финансовых правил. Соответствующая информация была передана специальной комиссии.

​«Манчестер Сити» отреагировал на более чем 100 обвинений в нарушениях финансовых правил
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Манчестер Сити» отреагировал на обвинения в свой адрес, опубликовав заявление.

«Манчестер Сити» удивлён обнародованными предполагаемыми нарушениями правил АПЛ. Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастного рассмотрения совокупности доказательств, существующих в поддержку его позиции. С нетерпением ждём, когда вопрос будет решён раз и навсегда», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут даже исключить из Премьер-лиги, если нарушения будут доказаны.

В настоящий момент «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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