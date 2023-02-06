​«Манчестер Сити» отреагировал на более чем 100 обвинений в нарушениях финансовых правил

«Манчестер Сити» удивлён обнародованными предполагаемыми нарушениями правил АПЛ. Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастного рассмотрения совокупности доказательств, существующих в поддержку его позиции. С нетерпением ждём, когда вопрос будет решён раз и навсегда», - говорится в заявлении.