Футбольная команда «Марасспор» оказалась под завалами рухнувшего отеля в Турции. Представители клуба базировались в гостинице, которая была разрушена в результате землетрясения, информирует Aspor.

Отмечается, что, по последней информации, один член из персонала команды был спасён, а остальные представители «Марасспора» продолжали находиться под завалами. В данный момент продолжают вестись спасательные работы.