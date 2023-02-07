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1 час назад

Экс-футболист «Реала» Рауль отказался возглавить «Лидс» — СМИ

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Главный тренер резервной команды мадридского «Реала» Рауль Гонсалес отклонил предложение «Лидса», сообщает As.Как отмечает издание, несмотря на интерес со стороны английского клуба, Рауль не хочет покидать мадридскую команду в середине сезона.

Экс-футболист «Реала» Рауль отказался возглавить «Лидс»
Фото:  Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

В понедельник Джесси Марш покинул пост главного тренера «Лидса», который в 20 матчах набрал 18 очков и занимает 17 е место в таблице английской премьер лиги.

Раулю 45 лет, в 2018 году он возглавил юношескую команду «Реала», а с 2019 года тренирует резервную команду клуба. Он выступал за «Королевский клуб» с 1994 по 2010 год.

Футбол,АПЛ,Реал,
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