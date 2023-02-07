Экс-футболист «Реала» Рауль отказался возглавить «Лидс»

Главный тренер резервной команды мадридского «Реала» Рауль Гонсалес отклонил предложение «Лидса», сообщает As.Как отмечает издание, несмотря на интерес со стороны английского клуба, Рауль не хочет покидать мадридскую команду в середине сезона.

В понедельник Джесси Марш покинул пост главного тренера «Лидса», который в 20 матчах набрал 18 очков и занимает 17 е место в таблице английской премьер лиги.

Раулю 45 лет, в 2018 году он возглавил юношескую команду «Реала», а с 2019 года тренирует резервную команду клуба. Он выступал за «Королевский клуб» с 1994 по 2010 год.