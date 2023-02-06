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1 час назад

«Торпедо» не отказалось от идеи подписания контракта с Дзюбой

Спорт день за днем

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба все еще может перейти в «Торпедо», сообщил «РБ Спорт». По информации источника, московский клуб нуждается в усилении атаки даже после приобретения форварда Ильи Стефановича. Дзюбе, в свою очередь, пока не удалось договориться о переходе в «Пари Нижний Новгород». Сообщается, что черно-белые вернутся к кандидатуре 34-летнего нападающего в конце зимнего трансферного окна, которое закрывается 22 февраля.

«Торпедо» не отказалось от идеи подписания контракта с Дзюбой
Фото: sportsdaily.ru sportsdaily.ru

В ноябре Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» по обоюдному согласию. Российский нападающий в августе перешел в турецкую команду на правах свободного агента, подписав контракт сроком на один год с возможностью продления еще на год.

В январе уже сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Торпедо». Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что переход нападающего в московский клуб сорвался после разговоре с главным тренером черно-белых Андреем Талалаев. Специалист предложил Дзюбе сначала приехать на несколько дней потренироваться, пройти медосмотр в Турции и только после этого заключить контракт. Форвардом это было воспринято как просмотр и он ответил отказом на предложение.

Футбол,Артем Дзюба,Торпедо,
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