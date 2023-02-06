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1 час назад

Месси стал лучшим футболистом Южной Америки 2022 года по версии IFFHS

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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом Южной Америки по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Месси признали лучшим футболистом Южной Америки 2022 года
Фото: BetassistBetassist

В 2022 году Месси в составе «ПСЖ» стал чемпионом и обладателем Кубка Франции. С национальной командой Аргентины 35-летний форвард выиграл Финалиссиму и завоевал золотые медали чемпионата мира в Катаре.

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022. В рамках турнира он сыграл семь матчей, забил семь голов и сделал три результативный передачи.

В символическую сборную Южной Америки 2022 года попали ещё несколько чемпионов мира в составе сборной Аргентины. В 11 лучших вошли вратарь Эмилиано Мартинес, защитники Николас Отаменди и Кристиан Ромеро, полузащитники Родриго Де Пауль и Энцо Фернандес, а также нападающий Хулиан Альварес.

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