Футболист "Газиантепа" рассказал о своем состоянии после землетрясения в Турции

"У меня и моей семьи все хорошо. После выездного матча против "Антальяспора" у нас была двухдневная пауза и мы остались в Анталии. Однако есть игроки, которые вернулись в Газиантеп, там, конечно, ужас…разрушено более 500 домов. Я каждый день на связи с людьми, там очень плохо, они спят в машинах уже с утра. Их, как и меня, окутал страх", — сказал Меркель.