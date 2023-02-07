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34 минуты назад

Футболист "Газиантепа" Меркель рассказал о своем состоянии после землетрясения в Турции

Газета.Ru

Бывший футболист сборной Казахстана Александр Меркель, выступающий за турецкий "Газиантеп", рассказал о своем состоянии после прошедших землетрясений. Его слова передает Metaratings.

Футболист "Газиантепа" рассказал о своем состоянии после землетрясения в Турции
Фото: ReutersReuters

"У меня и моей семьи все хорошо. После выездного матча против "Антальяспора" у нас была двухдневная пауза и мы остались в Анталии. Однако есть игроки, которые вернулись в Газиантеп, там, конечно, ужас…разрушено более 500 домов. Я каждый день на связи с людьми, там очень плохо, они спят в машинах уже с утра. Их, как и меня, окутал страх", — сказал Меркель.

Напомним, что утром 6 февраля на юге Турции произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, оно унесло жизни 1762 человек. Продолжаются спасательные мероприятия. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 7,7.

Сейсмолог оценил шансы предсказать землетрясение в Турции

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Турции пожертвовала 20 млн лир (около €1 млн) пострадавшим от землетрясения.

Футбол,Александр Меркель,
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