Зиньковский усомнился, что «Спартак» опередит «Зенит» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский с осторожностью оценил шансы московского клуба в борьбе с «Зенитом» за первую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги в сезоне-2022/2023.
После 16 из 30 туров красно-белые занимают второе место и уступают шесть очков действующим чемпионам страны –— 36 на 42 очка.
«Тяжело будет, конечно, выйти на первое место в РПЛ. Но впереди много матчей, так что посмотрим.
Никто в команде это не обсуждает — все усердно готовятся к чемпионату. Будет ещё Кубок, много всего впереди. Думать о том, на каких местах мы будем в июне, не приходится», — сказал Зиньковский изданию Чемпионат.com.
Очная встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 7 мая в рамках 26-го тура.