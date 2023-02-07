"Даже Роналду не выдержал бы" - личный тренер Бензема

«Мы спокойны за Бензема, потому что это несерьезная травма. Сборная Франции перед ЧМ-2022 ошиблась. Нельзя поставить игрока, который только что вернулся после травмы и после 8-часовой поездки, тренироваться на 100% в тренажерном зале. Даже Роналду не выдержал бы тренировок, которые проводит Бензема», — сказал Аталая.