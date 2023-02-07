"Даже Роналду не выдержал бы" - личный тренер Бензема

Хавьер Аталая, личный тренер французского форварда «Реала» Карима Бензема, прокомментировал травму своего подопечного, которую он получил в матче 20-го тура чемпионат Испании против «Мальорки» (0:1). Его слова передает Marca.
«Мы спокойны за Бензема, потому что это несерьезная травма. Сборная Франции перед ЧМ-2022 ошиблась. Нельзя поставить игрока, который только что вернулся после травмы и после 8-часовой поездки, тренироваться на 100% в тренажерном зале. Даже Роналду не выдержал бы тренировок, которые проводит Бензема», — сказал Аталая.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в 12 матчах, в которых он забил девять мячей и сделал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бензема составляет €35 млн.