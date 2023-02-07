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32 минуты назад

Личный тренер Бензема заявил, что Роналду не выдержал бы тренировок, которые проводит Карим

Газета.Ru

Хавьер Аталая, личный тренер французского форварда «Реала» Карима Бензема, прокомментировал травму своего подопечного, которую он получил в матче 20-го тура чемпионат Испании против «Мальорки» (0:1). Его слова передает Marca.

"Даже Роналду не выдержал бы" - личный тренер Бензема
Фото: ReutersReuters

«Мы спокойны за Бензема, потому что это несерьезная травма. Сборная Франции перед ЧМ-2022 ошиблась. Нельзя поставить игрока, который только что вернулся после травмы и после 8-часовой поездки, тренироваться на 100% в тренажерном зале. Даже Роналду не выдержал бы тренировок, которые проводит Бензема», — сказал Аталая.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бензема принял участие в 12 матчах, в которых он забил девять мячей и сделал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бензема составляет €35 млн.

Футбол,Карим Бензема,Реал,
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