Назван лучший молодой игрок Европы в 2022 году

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем признан лучим молодым футболистом Европы по итогам прошлого года. Он получил награду от IFFHS (Международной федерации футбольной истории и статистики).

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19-летний англичанин выступает за «Боруссию» с лета 2020 года. Его трудовое соглашение со «шмелями» рассчитано до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его трансферную стоимость в 110 миллионов евро.