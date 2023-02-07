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1 час назад

Назван лучший молодой игрок Европы в 2022 году

Евро-футбол.Ру

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем признан лучим молодым футболистом Европы по итогам прошлого года. Он получил награду от IFFHS (Международной федерации футбольной истории и статистики).

Назван лучший молодой игрок Европы в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

19-летний англичанин выступает за «Боруссию» с лета 2020 года. Его трудовое соглашение со «шмелями» рассчитано до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его трансферную стоимость в 110 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Беллингем принял участие в 18 поединках чемпионата Германии, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

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