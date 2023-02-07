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57 минут назад

Тихонов назвал Месси в составе «Спартака»

Газета.Ru

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игре полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.

Тихонов оценил игру Зиньковского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посмотрите качество футболиста. Мяч всегда рядом. Он его не отпускает. Защитники боятся даже ногу засунуть и выбить у него этот мяч. Если бы он его отпустил хотя бы на метр, то у защитника была бы возможность выбить мяч. А так он как Месси играет. Посмотрите, его в штрафной никто не трогает. Потому что мяч всегда на ноге как приклеенный. У него хорошие качества», — передает слова Тихонова «Матч ТВ».

Вчера Зиньковский в матче второго тура Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» забил гол и сделал результативную передачу. Встреча завершилось победой «Спартака» со счетом 4:0.

Зиньковский перешел в «Спартак» летом 2022 года из «Крыльев Советов». Всего в текущем сезоне полузащитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 15 матчей, отметившись двумя голами и сделав столько же результативных передач.

После 17 туров РПЛ «Спартак» на шесть очков отстает от лидирующего в первенстве «Зенита». Тройку лидеров замыкает «Ростов».

Красно-белые начнут сезон 22 февраля матчем на Кубок России против «Локомотива».

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что российские футболисты не будут играть в АПЛ в ближайшие 10 лет.

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