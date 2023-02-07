Тихонов оценил игру Зиньковского

«Посмотрите качество футболиста. Мяч всегда рядом. Он его не отпускает. Защитники боятся даже ногу засунуть и выбить у него этот мяч. Если бы он его отпустил хотя бы на метр, то у защитника была бы возможность выбить мяч. А так он как Месси играет. Посмотрите, его в штрафной никто не трогает. Потому что мяч всегда на ноге как приклеенный. У него хорошие качества», — передает слова Тихонова «Матч ТВ».