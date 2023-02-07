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15 минут назад

У руководства "Реала" изменилось отношение к Анчелотти после последних игр команды

Газета.Ruиещё 1

Руководство мадридского «Реала» теряет кредит доверия к главному тренеру команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает Relevo.

Боссам "Реала" теряют веру в главного тренера клуба
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как утверждает источник, боссы «сливочных» теряют веру в тренера после того, как команда потерпела поражение в Суперкубке Испании и увеличила отставание от «Барселоны» в чемпионате. Сообщается, что выступление «Реала» на клубном чемпионате мира может стать для Анчелотти решающим.

Сам наставник знает, что отношение руководства мадридцев к нему изменилось. Они не удовлетворены не только результатами, но и игрой команды. Анчелотти понимает, что команде нужна реакция, потому что невозможно продержаться весь сезон, полагаясь на камбэки, такие как в матчах с «Вильярреалом» или «Атлетико».

Несмотря на то, что «Реал» этой зимой не подписал игроков на усиление, наставник доволен своим составом. Однако, он хотел бы иметь в своем распоряжении замену лидеру — нападающему Кариму Бензема, который в этом сезоне подвержен травмам.

Напомним, что «Реал» в финале Суперкубка страны уступил «Барселоне» со счетом 1:3. Единственный гол мадридцы забили уже в добавленное время. А в минувшие выходные «сливочные» проиграли «Мальорке» в чемпионате и увеличили отставание от «Барселоны» до восьми очков.

Футбол,Карло Анчелотти,Карим Бензема,Реал,
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