Боссам "Реала" теряют веру в главного тренера клуба

Руководство мадридского «Реала» теряет кредит доверия к главному тренеру команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает Relevo.

Как утверждает источник, боссы «сливочных» теряют веру в тренера после того, как команда потерпела поражение в Суперкубке Испании и увеличила отставание от «Барселоны» в чемпионате. Сообщается, что выступление «Реала» на клубном чемпионате мира может стать для Анчелотти решающим.

Сам наставник знает, что отношение руководства мадридцев к нему изменилось. Они не удовлетворены не только результатами, но и игрой команды. Анчелотти понимает, что команде нужна реакция, потому что невозможно продержаться весь сезон, полагаясь на камбэки, такие как в матчах с «Вильярреалом» или «Атлетико».

Несмотря на то, что «Реал» этой зимой не подписал игроков на усиление, наставник доволен своим составом. Однако, он хотел бы иметь в своем распоряжении замену лидеру — нападающему Кариму Бензема, который в этом сезоне подвержен травмам.