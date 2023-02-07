Минцифры создало мобильное приложение для карты болельщика

Минцифры России разработало мобильное приложение для карты болельщика, которое поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети. Об этом говорится во вторник в телеграм-канале министерства.

Фото: ФК ЦСКА ФК ЦСКА

"Чтобы сервисы карты болельщика стали еще удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение, - сказано в сообщении. - Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети - достаточно показать QR-код из приложения на входе".

В приложении уже можно оформить карту болельщика на себя и на детей, передать билет другому человеку, узнать расписание матчей, стадион, посмотреть место на карте, добавить спортивное событие в календарь, перейти на сайт клуба для покупки билета, а также узнать о бонусных программах клубов. Приложение уже доступно для скачивания в магазинах приложений RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery.