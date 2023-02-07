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17 минут назад

«Ман Сити» могут лишить трофеев, если финансовые нарушения докажут. Возможна отмена регистрации игроков

Sports.ru

Стало известно, как могут наказать «Манчестер Сити» за финансовые нарушения.

«Ман Сити» могут лишить трофеев
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщалось ранее, манчестерский клуб могут лишить очков или исключить из АПЛ, если финансовые нарушения докажут. Однако возможны не только эти наказания.

Sky Sports со ссылкой на регламент АПЛ пишет, что независимая комиссия, которая рассмотрит дело «Манчестер Сити», может отстранить клуб от участия в матчах чемпионата, рекомендовать руководству лиги переиграть некоторые матчи, назначить выплату компенсации. Также комиссия может отменить регистрацию некоторых игроков или отказать клубу в ней. Кроме того, возможны условное наказание или штраф, который будет направлен на компенсацию нанесенного ущерба.

Отмечается, что в случае, если вина «Ман Сити» будет доказана, очки с клуба могут снять в следующем сезоне. Это произойдет, если разбирательство не завершится до конца текущего сезона.

The Athletic добавляет, что «Ман Сити» могут лишить трофеев, сняв с команды очки в предыдущих сезонах.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клуб уверен в своей правоте по этому делу.

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