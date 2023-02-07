Боссы «Ман Сити» пообещали очистить имя клуба

Руководство «Манчестер Сити» заверило игроков, что не допускало финансовых нарушений.

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По данным The Athletic, вчера около двух часов дня руководители «Манчестер Сити» встретились с игроками и тренерским штабом на базе и обратились к ним с заверениями в том, что клуб не допускал нарушений. Боссы «горожан» пообещали очистить имя клуба.

Другие сотрудники «Манчестер Сити» во второй половине дня получили письмо, которое отсылало их к официальному заявлению клуба.