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1 час назад

Боссы «Ман Сити» заверили игроков, что финансовых нарушений не было, и пообещали очистить имя клуба

Sports.ruиещё 1

Руководство «Манчестер Сити» заверило игроков, что не допускало финансовых нарушений.

Боссы «Ман Сити» пообещали очистить имя клуба
Фото: Sports.ruSports.ru

По данным The Athletic, вчера около двух часов дня руководители «Манчестер Сити» встретились с игроками и тренерским штабом на базе и обратились к ним с заверениями в том, что клуб не допускал нарушений. Боссы «горожан» пообещали очистить имя клуба.

Другие сотрудники «Манчестер Сити» во второй половине дня получили письмо, которое отсылало их к официальному заявлению клуба.

Вчера АПЛ обвинила «Манчестер Сити» более чем в 100 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Клуб уверен в своей правоте по этому делу.

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