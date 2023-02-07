Fan ID оформили 375 тысяч человек

Стало известно, сколько человек оформили Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.

Сегодня пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что Fan ID получили 375 тысяч человек.

19 января глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что Карту болельщика сделали 350 тысяч человек.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи.