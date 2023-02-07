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1 час назад

Fan ID оформили 375 тысяч человек

Sports.ru

Стало известно, сколько человек оформили Fan ID для посещения матчей Мир РПЛ.

Fan ID оформили 375 тысяч человек
Фото: Sports.ruSports.ru

Сегодня пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что Fan ID получили 375 тысяч человек.

19 января глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что Карту болельщика сделали 350 тысяч человек.

С июля система Fan ID работала на матчах Мир РПЛ на стадионах в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи.

Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.

Футбол,Максут Шадаев,Минкомсвязь РФ,
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