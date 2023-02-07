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41 минуту назад

Президент «Айнтрахта» Фишер обвинен в хранении наркотиков

Советский спортиещё 1

Следствие считает, что 13-летний сын имел доступ к кокаину и употреблял его вместе с другом.

Президент немецкого клуба обвинен в хранении наркотиков, после того, как у его 13-летнего сына нашли кокаин
Фото: Советский спортСоветский спорт

Полиция Германии начала следствие в отношении президента футбольного клуба «Айнтрахт» Петера Фишера после того, как у его 13-летнего сына был найден кокаин, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, сын Фишера употреблял кокаин со своим школьным другом. Мать подростка сообщила об этом в школу и полицию. После обыска в доме Фишера был найден кокаин. А против президента клуба было возбуждено уголовное дело. Семье Фишеров был предъявлено обвинение в хранении наркотиков.

В руководстве клуба отказались комментировать ситуацию, а главный тренер команды Оливер Гласнер на пресс-конференции высказал поддержку Петеру Фишеру.

Футбол,Оливер Гласнер,
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