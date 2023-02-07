Президент немецкого клуба обвинен в хранении наркотиков, после того, как у его 13-летнего сына нашли кокаин

Следствие считает, что 13-летний сын имел доступ к кокаину и употреблял его вместе с другом.

Фото: Советский спорт Советский спорт

Полиция Германии начала следствие в отношении президента футбольного клуба «Айнтрахт» Петера Фишера после того, как у его 13-летнего сына был найден кокаин, сообщают немецкие СМИ.

По данным источника, сын Фишера употреблял кокаин со своим школьным другом. Мать подростка сообщила об этом в школу и полицию. После обыска в доме Фишера был найден кокаин. А против президента клуба было возбуждено уголовное дело. Семье Фишеров был предъявлено обвинение в хранении наркотиков.