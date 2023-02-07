Бразильский форвард «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям в матче Примеры

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор в очередной раз подвергся расистским оскорблениям. Очередной инцидент произошёл в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (0:1), сообщает As со ссылкой на DAZN

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По информации источника, во время игры один из болельщиков «Мальорки» выкрикнул в адрес футболиста: «Ты обезьяна!»

Отмечается, что после завершения встречи фанаты «Мальорки» оскорбляли бразильцы, называя его «тупицей» и «балаболом»..

В перерыве матча Винисиус указал фанатам соперника на эмблему «Реала» на футболке. Таким образом он ответил на негативную реакцию болельщиков на его действия на поле.