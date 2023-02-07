Бразильский форвард «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям в матче Примеры

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор в очередной раз подвергся расистским оскорблениям. Очередной инцидент произошёл в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (0:1), сообщает As со ссылкой на DAZN
По информации источника, во время игры один из болельщиков «Мальорки» выкрикнул в адрес футболиста: «Ты обезьяна!»
Отмечается, что после завершения встречи фанаты «Мальорки» оскорбляли бразильцы, называя его «тупицей» и «балаболом»..
В перерыве матча Винисиус указал фанатам соперника на эмблему «Реала» на футболке. Таким образом он ответил на негативную реакцию болельщиков на его действия на поле.
Ранее форвард подвергся оскорблениям на почве расизма во время выездного матча 15-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». Болельщики соперника выкрикивали в его сторону фразу «Чёртова обезьяна».