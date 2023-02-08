Нападающий Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». В Московской команде он будет играть под 7-м номером, сообщает Sport24.

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Вчера, 7 февраля, инсайдер Иван Карпов сообщил, что Дзюба подпишет контракт до конца сезона. За свои услуги до лета футболист получит 2,5 миллиона рублей.

В ноябре 2022 года Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон. Российский нападающий в августе перешел в турецкую команду на правах свободного агента, подписав контракт сроком на один год с возможностью продления еще на год. В составе «Адана Демирспор» форвард успел провести лишь 5 матчей и отметился одним забитым мячом.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в таблице с 13 очками.