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52 минуты назад

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом»

Спорт день за днемиещё 1

Нападающий Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». В Московской команде он будет играть под 7-м номером, сообщает Sport24.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Вчера, 7 февраля, инсайдер Иван Карпов сообщил, что Дзюба подпишет контракт до конца сезона. За свои услуги до лета футболист получит 2,5 миллиона рублей.

В ноябре 2022 года Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» по обоюдному согласию сторон. Российский нападающий в августе перешел в турецкую команду на правах свободного агента, подписав контракт сроком на один год с возможностью продления еще на год. В составе «Адана Демирспор» форвард успел провести лишь 5 матчей и отметился одним забитым мячом.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в таблице с 13 очками.

В следующем матче чемпионата России «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова», который возглавляет Валерий Карпин. Игра состоится 4 марта. Начало встречи – 19:30 мск.

Футбол,Иван Карпов,Артем Дзюба,Валерий Карпин,
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