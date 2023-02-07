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44 минуты назад

​Дзюба через 15 дней может сыграть против «Спартака»

Евро-футбол.Ру

В прессе появилась информация о том, что нападающий Артём Дзюба станет игроком «Локомотива». Если 34-летний футболист в самом деле подпишет трудовое соглашение с «железнодорожниками», то уже через 15 дней он может дебютировать за команду в кубковом поединке против «Спартака». Это будет яркий дебют, ведь в своё время Дзюба выступал за «красно-белых».

​Дзюба через 15 дней может сыграть против «Спартака»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Локомотив» и «Спартак» проведут два очных матча в верхней части сетки Фонбет Кубка России. Первый матч пройдёт 22 февраля, а ответный – 27 февраля.

Напомним, что Артём Дзюба не имеет клубной прописки с начала ноября. Тогда нападающий расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

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