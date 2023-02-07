​Дзюба через 15 дней может сыграть против «Спартака»

В прессе появилась информация о том, что нападающий Артём Дзюба станет игроком «Локомотива». Если 34-летний футболист в самом деле подпишет трудовое соглашение с «железнодорожниками», то уже через 15 дней он может дебютировать за команду в кубковом поединке против «Спартака». Это будет яркий дебют, ведь в своё время Дзюба выступал за «красно-белых».