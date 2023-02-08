Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подали заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

"Аргентинская сборная привезла кубок чемпионов мира на наш континент, и было бы большой радостью, если бы спустя 100 лет мундиаль вернулся туда, откуда начинался: в Южную Америку. Эта заявка от всего континента. По этой причине я выступлю с предложением, чтобы наша братская страна Боливия тоже стала бы частью этой мечты", - отметил Фернандес.