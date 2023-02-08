Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подали заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай подали в ФИФА совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году. Об этом было официально объявлено в ходе пресс-конференции в здании Аргентинской футбольной ассоциации.
Южноамериканские страны призвали снова провести мундиаль там, "где зародился футбол", сделав отсылку на первый в истории чемпионат мира 1930 года, состоявшийся в Уругвае.
"Мы убеждены, что ФИФА обязана чтить память тех, кто организовал первый чемпионат мира по футболу", - заявил президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес в ходе пресс-конференции.
"Очень важно провести юбилейный ЧМ именно здесь, в Южной Америке. Уругвай - первый чемпион мира, Аргентина - последний", - поддержал коллегу Себастьян Бауса, министр спорта Уругвая.
Кроме того, президент Аргентины Альберто Фернандес в своих социальных сетях предложил включить в окончательную заявку еще одну страну Южной Америки - Боливию.
"Аргентинская сборная привезла кубок чемпионов мира на наш континент, и было бы большой радостью, если бы спустя 100 лет мундиаль вернулся туда, откуда начинался: в Южную Америку. Эта заявка от всего континента. По этой причине я выступлю с предложением, чтобы наша братская страна Боливия тоже стала бы частью этой мечты", - отметил Фернандес.
На текущий момент конкурентами южноамериканских государств в борьбе за проведение ЧМ-2030 являются Марокко (одиночная заявка), а также Испания, Португалия, Украина (совместная заявка).