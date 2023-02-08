Тренер турецкой команды скончался от травм после землетрясения

Пресс-служба турецкой команды «Искендерунспор» в социальных сетях сообщила, что тренер Ибрагим Халил скончался из-за травм, которые он получил в результате землетрясения.

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«Мы глубоко опечалены потерей нашего тренера Ибрагима Халила Олмеза, которого вытащили из-под обломков и доставили в отделение интенсивной терапии после землетрясения. Выражаем соболезнования семье покойного», — написала пресс-служба.

Тренер был найден под завалами, после чего его доставили в реанимацию. Его повреждения были несовместимы с жизнью.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 4544. Об этом сообщила турецкая газета Sabah, ссылаясь на руководителя департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхана Татара.

Отмечается, что еще 26 721 человек пострадал. По словам Татара, мощное землетрясение разрушило 5775 зданий.