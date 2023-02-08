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58 минут назад

Тренер турецкой команды скончался от травм, полученных в результате землетрясения

Газета.Ruиещё 1

Пресс-служба турецкой команды «Искендерунспор» в социальных сетях сообщила, что тренер Ибрагим Халил скончался из-за травм, которые он получил в результате землетрясения.

Тренер турецкой команды скончался от травм после землетрясения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы глубоко опечалены потерей нашего тренера Ибрагима Халила Олмеза, которого вытащили из-под обломков и доставили в отделение интенсивной терапии после землетрясения. Выражаем соболезнования семье покойного», — написала пресс-служба.

Тренер был найден под завалами, после чего его доставили в реанимацию. Его повреждения были несовместимы с жизнью.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 4544. Об этом сообщила турецкая газета Sabah, ссылаясь на руководителя департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхана Татара.

Отмечается, что еще 26 721 человек пострадал. По словам Татара, мощное землетрясение разрушило 5775 зданий.

Ранее сообщалось, что вратарь клуба турецкой Первой лиги «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб под завалами в результате землетрясения.

Футбол,Орхан Татар,Ибрагим Халил,
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