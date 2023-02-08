Защитник сборной Турции продаст майку Роналду, чтобы помочь жертвам землетрясения

«Я только что говорил c Криштиану. Он cказал, что очень опечален тем, что произошло в Турции. Мы выcтавляем на аукцион футболку c автографом Роналду из моей коллекции. Вcе доходы от аукциона будут пожертвованы», – написал турок в Twitter.