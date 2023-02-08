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1 час назад

Защитник сборной Турции Демирал продаст майку Роналду, чтобы помочь жертвам землетрясения

Газета.Ruиещё 2

Reuters

Защитник сборной Турции продаст майку Роналду, чтобы помочь жертвам землетрясения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Футболист итальянской «Аталанты» и сборной Турции Мерих Демирал выставил на аукцион футболку португальского нападающего Криштиану Роналду времен туринского «Ювентуса» с автографом для сбора средств пострадавшим от последствий землетрясения в своей стране.

«Я только что говорил c Криштиану. Он cказал, что очень опечален тем, что произошло в Турции. Мы выcтавляем на аукцион футболку c автографом Роналду из моей коллекции. Вcе доходы от аукциона будут пожертвованы», – написал турок в Twitter.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Также 24-летний турецкий защитник добавил, что футболку с автографом для продажи пожертвовал капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Землетрясение произошло в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

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