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1 час назад

В Турции в результате землетрясения погиб вратарь «Йени Малатьяспор»

Елена Прошина

Вратарь турецкого клуба Первой лиги «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб под завалами в результате землетрясения в стране. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ФК.

В Турции в результате землетрясения погиб вратарь турецкого клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш вратарь Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб, попав под обрушение во время землетрясения. Покойся с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек», — говорится в сообщении.

Известно, что во время землетрясения вратарь находился в здании в провинции Кахраманмараш на юге Турции, которое было полностью разрушено. Ему было 28 лет. Из-под завалов также вытащили жену Тюркаслана, она жива.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Турции 6 февраля. Оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в результате землетрясения погибло 4544 человека, более 26 тысяч пострадали. В Турции объявили семидневный общенациональный траур.

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