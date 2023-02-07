В Турции в результате землетрясения погиб вратарь турецкого клуба

Вратарь турецкого клуба Первой лиги «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб под завалами в результате землетрясения в стране. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ФК.

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«Наш вратарь Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб, попав под обрушение во время землетрясения. Покойся с миром. Мы не забудем тебя, прекрасный человек», — говорится в сообщении.

Известно, что во время землетрясения вратарь находился в здании в провинции Кахраманмараш на юге Турции, которое было полностью разрушено. Ему было 28 лет. Из-под завалов также вытащили жену Тюркаслана, она жива.