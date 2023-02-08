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1 час назад

Тюрам договорился о переходе в «Баварию» по окончании сезона

Чемпионат.comиещё 2

Форвард сборной Франции Маркус Тюрам, у которого истекает соглашение с мёнхенгладбахской «Боруссией», определился, где продолжит свои профессиональные выступления в дальнейшем. Летом 2023 года игрок станет свободным агентом.

Тюрам договорился о переходе в «Баварию»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации журналистов Todofichajes, 25-летний форвард договорился о трансфере в мюнхенскую «Баварию» по завершении этого сезона. Этот переход исключает переезд в Бундеслигу главной ударной силы лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Тюрам выступает за «Боруссию» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне Бундеслиги Маркус забил десять мячей и сделал три результативные передачи в 18 встречах.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Атлетико».

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом. Видеоролик:

Футбол,Гарри Кейн,
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