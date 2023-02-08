Вяльбе: футбольная индустрия больше нацелена на деньги, чем на спорт

"Не надо воспринимать футбол как спорт, это не спорт, а место, где зарабатывают деньги. Люди, которые играют, зарабатывают деньги, и люди, которые находятся вокруг, тоже зарабатывают деньги. Лыжный клуб никто не хочет купить за бешеные деньги, а за хорошим футбольным стоят в очереди", - сказала Вяльбе, говоря о том, что некорректно сравнивать коммерческую привлекательность футбола и лыжных гонок.