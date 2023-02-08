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1 час назад

Елена Вяльбе считает, что футбольная индустрия больше нацелена на деньги, чем на спорт

ТАСС

Индустрия профессионального футбола больше нацелена на извлечение прибыли, у нее немного общего с настоящим спортом. Такое мнение в интервью ТАСС высказала в среду президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Вяльбе: футбольная индустрия больше нацелена на деньги, чем на спорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не надо воспринимать футбол как спорт, это не спорт, а место, где зарабатывают деньги. Люди, которые играют, зарабатывают деньги, и люди, которые находятся вокруг, тоже зарабатывают деньги. Лыжный клуб никто не хочет купить за бешеные деньги, а за хорошим футбольным стоят в очереди", - сказала Вяльбе, говоря о том, что некорректно сравнивать коммерческую привлекательность футбола и лыжных гонок.

Глава федерации считает, что без государственной поддержки многие виды спорта в России не смогут существовать.

"Футбол во всем мире находится в таком положении, это самый смотрибельный и массовый вид спорта. Индивидуальные виды спорта в таком случае просто будут вымирать", - отметила она.

Футбол,Елена Вяльбе,
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