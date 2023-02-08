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2 часа назад

Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр для подписания контракта с "Локомотивом"

Rusfootball

Экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба и экс-защитник "Торпедо" Игорь Смольников приехали на медицинский осмотр перед вероятным переходом в "Локомотив".

Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр для подписания контракта с "Локомотивом"
Фото: RusfootballRusfootball

34-летний экс-нападающий "Зенита", "Спартака и сборной России Артем Дзюба и 34-летний экс-правый защитник московского "Торпедо" Игорь Смольников прибыли в медицинское учреждение для прохождения медосмотра, по итогам которого должно состояться подписание контракта с московским "Локомотивом", сообщают СМИ.

Ранее появилась информация, что находящиеся без клуба Дзюба и Смольников перейдут в "Локомотив", заработная плата игроков составит по 2,5 миллиона рублей в месяц. В текущем сезоне на счету Дзюбы 5 матче и 1 забитый гол за турецкий "Адана Демирспор", Смольников отыграл 21 матч во всех турнирах за "Торпедо", забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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