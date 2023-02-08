СМИ: катарские инвесторы решили приобрести "Манчестер Юнайтед"

Группа инвесторов из Катара в ближайшие несколько дней сделает предложение по покупке английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", включающее значительные средства на приобретение игроков. Об этом в среду сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Фото: FC Manutd FC Manutd

По их данным, катарцы настроены самым серьезным образом и "уверены, что смогут обойти всех других претендентов на приобретение жемчужины в короне английского футбола". Группа инвесторов хочет использовать опыт чемпионата мира - 2022, чтобы вывести английский клуб на новые высоты. Они уже пообещали выделить главному тренеру Эрику тен Хагу достаточно средств, чтобы манкунианцы могли соперничать на трансферном рынке с самыми богатыми клубами мира.

Основным конкурентом катарцев издание называет владельца химического концерна Ineos британского миллиардера Джима Рэтклиффа.

23 ноября стало известно, что совет директоров "Манчестер Юнайтед" начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба, включая его продажу. Семейство Глейзеров, владеющее клубом, оценивает стоимость сделки в 6-8 млрд фунтов стерлингов (от 7,2 до 9,6 млрд долларов) и рассчитывает завершить ее в первом квартале 2023 года.