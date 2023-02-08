УЕФА оставила Россию без баллов в ежегодном рейтинге

Россия опустилась с 18-й на 23-ю позицию в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за сезон-2022/2023. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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За последние пять лет российские клубы получили 21,882 балла. При этом Россия осталась без баллов за текущий сезон. Это произошло, несмотря на решение исполкома УЕФА, озвученное 2 мая, по которому стране должны были начислить 4,333 балла, то есть самый низкий из коэффициентов, набранных в последних пяти сезонах.

Таким образом, если бы Россия получила обещанные баллы, то имела бы на счету 26,215 балла. В таком случае страна осталась бы на 18-м месте рейтинга.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

24 января в швейцарском Ньоне прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА. Сторонами был согласован порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских клубов и сборных к международным турнирам, а также достигнута договоренность продолжить взаимодействие.