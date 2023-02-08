УЕФА оставила Россию без баллов в ежегодном рейтинге

Россия опустилась с 18-й на 23-ю позицию в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за сезон-2022/2023. Об этом сообщает официальный сайт организации.
За последние пять лет российские клубы получили 21,882 балла. При этом Россия осталась без баллов за текущий сезон. Это произошло, несмотря на решение исполкома УЕФА, озвученное 2 мая, по которому стране должны были начислить 4,333 балла, то есть самый низкий из коэффициентов, набранных в последних пяти сезонах.
Таким образом, если бы Россия получила обещанные баллы, то имела бы на счету 26,215 балла. В таком случае страна осталась бы на 18-м месте рейтинга.
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
24 января в швейцарском Ньоне прошла встреча представителей Российского футбольного союза (РФС) и УЕФА. Сторонами был согласован порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских клубов и сборных к международным турнирам, а также достигнута договоренность продолжить взаимодействие.
К новой встрече подключат высокопоставленных представителей ФИФА и Международного олимпийского комитета (МОК).