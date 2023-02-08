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1 час назад

Саудовская Аравия готова оплатить постройку стадионов в Греции и Египте ради заявки на ЧМ

Газета.Ru

Правительство Саудовской Аравии готово оплатить постройку спортивных объектов в Египте и Греции в обмен на общую заявку на проведение чемпионата мира — 2030 по футболу. Об этом сообщает Politico.

Саудовская Аравия готова оплатить постройку стадионов в Греции и Египте ради заявки на ЧМ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В обмен на финансирование постройки арен Саудовская Аравия хочет, чтобы три четверти матчей турнира прошли на ее территории.

Один из иcточников издания утверждает, что такое предложение обcуждалоcь на вcтрече наcледного принца Cаудовcкой Аравии Мохаммеда бин Cалмана и премьер-миниcтра Греции Кириакоcа Мицотакиcа летом прошлого года.

Другой источник сообщает о том, что Саудовская Аравия готова полностью покрыть расходы Греции и Египта на проведение ЧМ в обмен на три четверти матчей первенства на ее территории. Неизвестно, было ли принято предложение саудовцев.

На организацию турнира 2030 года также претендуют Марокко, совместно Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай, совместно Португалия, Испания и Украина.

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