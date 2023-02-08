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1 час назад

Дзюба прошел медобследование в "Локомотиве"

Российская Газета

Нападающий Артем Дзюба прошел медицинское обследование в московском "Локомотиве".

Дзюба прошел медобследование в "Локомотиве"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает "Матч ТВ", после получения результатов 34-летний бывший нападающий "Зенита" должен будет подписать контракт с клубом.

По информации РИА Новости, также медобследование в Лужниках прошел и 34-летний защитник Игорь Смольников. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о том, где оба игрока продолжат карьеры.

Ранее стало известно, что "Локомотив" заинтересован в подписании контрактов с Дзюбой и Смольниковым в том случае, если оба игрока успешно пройдут медицинские тесты.

Дзюба до ноября 2022 года выступал за турецкий клуб "Адана Демиспор", Смольников в декабре покинул столичное "Торпедо".

Футбол,Артем Дзюба,Игорь Смольников,Торпедо,Зенит,
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