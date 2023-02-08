Дзюба прошел медобследование в "Локомотиве"

Нападающий Артем Дзюба прошел медицинское обследование в московском "Локомотиве".

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Как сообщает "Матч ТВ", после получения результатов 34-летний бывший нападающий "Зенита" должен будет подписать контракт с клубом.

По информации РИА Новости, также медобследование в Лужниках прошел и 34-летний защитник Игорь Смольников. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о том, где оба игрока продолжат карьеры.

Ранее стало известно, что "Локомотив" заинтересован в подписании контрактов с Дзюбой и Смольниковым в том случае, если оба игрока успешно пройдут медицинские тесты.