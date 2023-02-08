Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для "Локомотива"

Российский футболист Артем Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для московского «Локомотива». Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«А вы из «Локомотива»? Я медосмотр для себя прошел», — сказал 34-летний игрок.
Ранее появилась информация, что нападающий прошел медосмотр для завершения перехода в столичный клуб. Также сообщалось, что Дзюба заключит контракт с «железнодорожниками» до конца сезона-2022/23 с зарплатой в 2,5 млн руб. в месяц.
Дзюба с августа по ноябрь 2022 года выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». Всего форвард сыграл за клуб четыре матча, при этом ни одного не провел полностью.
Вместе с Дзюбой медосмотр в «Локомотиве» проходил Игорь Смольников. 34-летний защитник является воспитанником красно-зеленых. Его последним клубом было московское «Торпедо», контракт с которым был расторгнут этой зимой.