Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для "Локомотива"

Российский футболист Артем Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для московского «Локомотива». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

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«А вы из «Локомотива»? Я медосмотр для себя прошел», — сказал 34-летний игрок.

Ранее появилась информация, что нападающий прошел медосмотр для завершения перехода в столичный клуб. Также сообщалось, что Дзюба заключит контракт с «железнодорожниками» до конца сезона-2022/23 с зарплатой в 2,5 млн руб. в месяц.

Дзюба с августа по ноябрь 2022 года выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». Всего форвард сыграл за клуб четыре матча, при этом ни одного не провел полностью.