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2 часа назад

Скончался экс-тренер сборной Хорватии Блажевич, приведший команду к бронзе ЧМ-1998

Матч ТВиещё 3

Бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич скончался в возрасте 87 лет после продолжительной болезни, сообщает TRT Balkan.

Скончался экс-тренер сборной Хорватии Блажевич
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В период с 1994 по 2000 год Блажевич был главным тренером сборной Хорватии. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы (1996), а также завоевала бронзовые медали чемпионата мира (1998).

Последним местом работы тренера был хорватский «Задар», который он покинул в 2015 году. На протяжении карьеры он также работал со сборными Ирана, Боснии и олимпийской командой Китая, рядом клубов из Хорватии и других стран Европы и Азии.

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