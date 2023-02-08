Скончался экс-тренер сборной Хорватии Блажевич

В период с 1994 по 2000 год Блажевич был главным тренером сборной Хорватии. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы (1996), а также завоевала бронзовые медали чемпионата мира (1998).

Последним местом работы тренера был хорватский «Задар», который он покинул в 2015 году. На протяжении карьеры он также работал со сборными Ирана, Боснии и олимпийской командой Китая, рядом клубов из Хорватии и других стран Европы и Азии.