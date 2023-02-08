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1 час назад

«ПСЖ» склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с Рамосом, но решение еще может измениться. Клуб сомневается, что Серхио сохранит топ-уровень

Sports.ruиещё 1

«ПСЖ» до сих пор не решил, продлит ли контракт с Серхио Рамосом.

«ПСЖ» может расстаться с Рамосом
Фото: Sports.ruSports.ru

Срок нынешнего соглашения защитника с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

Как пишет RMC Sport, «ПСЖ» до сих пор не делал Рамосу предложений о продлении контракта, несмотря на явное желание испанца остаться в клубе. Руководство парижан хочет получить больше гарантий тому, что Серхио продолжит выступать на высоком уровне в следующем сезоне.

На данный момент боссы «ПСЖ» склоняются к тому, чтобы не продлевать контракт с Рамосом, но в ближайшие месяцы защитник может переубедить их своей игрой.

Отмечается, Рамос стал лидером раздевалки «ПСЖ». У него отличные отношения с Неймаром, Килианом Мбаппе и Лионелем Месси, он много общается с молодыми игроками. Кристоф Гальтье очень ценит игрока – Рамос стал вице-капитаном «ПСЖ» наряду с Килианом Мбаппе, Преснелем Кимпембе и Марко Верратти.

В этом сезоне испанец провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику 36-летнего защитника можно изучить здесь.

Футбол,Кристоф Гальтье,Марко Верратти,Лионель Месси,
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