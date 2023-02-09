Валерий Овчинников: Дзюба для «Локо», как Горлукович для пионеротряда «Спартака» в 1996-м

Знаменитый российский тренер Валерий Овчинников считает, что Артем Дзюба поможет «Локомотиву», который находится в непростом положении.

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- Итак, эпопея с трудоустройством Артема Дзюбы завершена – будет помогать «Локомотиву» выйти из пике.

- «Локомотив» правильно сделал, Дзюба сейчас нужен «Локомотиву». Теперь очередь за нми – осталось заиграть, как он умеет, подтвердить свой класс.

- А подтвердит ли класс? Месяц остался.

- Помните, как «Спартак» пригласил Горлуковича в сезоне 1996 года, и тот помог «Спартаку» стать чемпионом?

- Ну, как же – знаменитый сезон, пионеротряд Ярцева выиграл золото…

- Вот Дзюба сейчас в «Локомотиве» будет выполнять роль Горлуковича.

- Повторю вопрос: форму Дзюба наберет, осталось три недели?

- Не думаю, что он себя распустил. Уверен, что тренировался, бегал. Может, не совсем так, как это было бы на централизованном сборе с командой. Три недели ему вполне хватит, чтобы привести себя в порядок.

- Выдержал бы Артем сборы у тренера Овчинникова в начале 90-х?

- Выдержал бы, все было бы с ним нормально.

- А то тут в каком интервью кто-то из ветеранов опять вспоминал ваши нагрузки на сборах, мол, игроки умирали.

- Ничего страшного, никто не умер, все живы и здоровы.

- Для Дзюбы в Москве «Локомотив» был практически единственным вариантом. «Торпедо» уже в расчет не берем. В ЦСКА, «Динамо» ему нельзя по понятным причинам. В «Спартак» тоже дороги нет.

- Почему в ЦСКА нельзя?

- Ну, как очевидно же - восстание фанатов начнется.

- А клуб для чего, он любое восстание может подавить? Выйдет Дзюба и начнет забивать, в 24 час восстание прекратится, все недовольные замолкнут. А если также продолжит – скоро будут на руках носить.

- Очевидно, что многие клубы не хотели с Дзюбой связываться, потому что их тренеры опасались его авторитета. А вот Галактионов не испугался.

- Если будет давить сильно – убери его. Если найдешь общий язык с таким игроком, будет отлично для тебя и команды.