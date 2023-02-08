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1 час назад

Глушаков проведёт вторую часть нынешнего сезона в «Нижнем Новгороде»

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Полузащитник Денис Глушаков близок к заключению контракта с «Пари Нижний Новгород».

Денис Глушаков близок к заключению контракта с Пари НН
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает «Чемпионат», 36-летний россиянин заключит с нижегородцами контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

25 января генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что Денис Глушаков присоединился к команде на сборе в Турции, а перед подписанием контракта он должен пройти просмотр.

Глушаков защищал цвета московского «Спартака» с 2013 по 2019 год. За это время он провёл 173 матча в красно-белой футболке, забил 23 мяча и стал автором 10 голевых передач. Полузащитник был капитаном красно-белых во время последнего чемпионского сезона команды — в кампании-2016/2017. Также в его карьере были «Локомотив», «Ахмат» и «Химки».

«Нижний Новгород» в 17 матчах набрал 19 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

Футбол,Денис Глушаков,Спартак,
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