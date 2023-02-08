Денис Глушаков близок к заключению контракта с Пари НН

25 января генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что Денис Глушаков присоединился к команде на сборе в Турции, а перед подписанием контракта он должен пройти просмотр.

Глушаков защищал цвета московского «Спартака» с 2013 по 2019 год. За это время он провёл 173 матча в красно-белой футболке, забил 23 мяча и стал автором 10 голевых передач. Полузащитник был капитаном красно-белых во время последнего чемпионского сезона команды — в кампании-2016/2017. Также в его карьере были «Локомотив», «Ахмат» и «Химки».