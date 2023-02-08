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1 час назад

Стала известна зарплата Дениса Глушакова в случае подписания контракта с «Пари НН»

Чемпионат.comиещё 1

Если Денис Глушаков подпишет контракт с «Пари НН», то его зарплата в клубе составит 1 млн рублей в месяц. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стала известна зарплата Дениса Глушакова в случае подписания контракта с «Пари НН»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее стало известно, что Глушаков и «Пари НН» близки к подписанию контракта.

Напомним, в конце января нижегородский клуб сообщал, что 36-летний футболист присоединился к клубу на сборах. Ранее Глушаков выступал за подмосковные «Химки». В 14 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги он отдал одну результативную передачу. В начале января Глушаков и руководство команды приняли совместное решение о расторжении контракта. «Пари НН» занимает 12-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, в 17 матчах набрав 19 очков. В первом туре после возобновления сезона подопечные Артёма Горлова сыграют в гостях с «Зенитом» (4 марта).

Футбол,Денис Глушаков,Зенит,
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