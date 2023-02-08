Появилось фото Дзюбы и Смольникова с презентации в «Локомотиве»

Появилось фото нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова с презентации в «Локомотиве». Железнодорожники ещё не объявили о подписании игроков официально, однако в СМИ появлялась информация, что Дзюба и Смольников сегодня прошли медосмотр перед переходом в «Локо».