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43 минуты назад

Появилось фото Дзюбы и Смольникова с презентации в «Локомотиве»

Чемпионат.com

Появилось фото нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова с презентации в «Локомотиве». Железнодорожники ещё не объявили о подписании игроков официально, однако в СМИ появлялась информация, что Дзюба и Смольников сегодня прошли медосмотр перед переходом в «Локо».

Появилось фото Дзюбы и Смольникова с презентации в «Локомотиве»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» сразу после медосмотра, а защитник подпишет соглашение на следующем сборе красно-зелёных. Оба футболиста будут получать по контракту по 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контрактов на следующий сезон.

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Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт. Игорь Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».

Футбол,Игорь Смольников,Торпедо,
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