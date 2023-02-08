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39 минут назад

Племянник короля Саудовской Аравии выплатит по 500 тысяч евро каждому игроку «Аль-Хиляля« за победу в клубном чемпионате мира

Спорт день за днем

Племянник короля Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал выплатит по 250 тысяч евро каждому игроку «Аль-Хиляля» за выход в финал клубного чемпионата мира, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Племянник короля Саудовской Аравии выплатит по 500 тысяч евро каждому игроку «Аль-Хиляля« за победу в клубном чемпионате мира
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

По данным источника, еще по 250 тысяч евро 67-летний член королевской семьи пообещал заплатить футболистам за победу на турнире.

В полуфинальном поединке «Аль-Хиляль» обыграл бразильский «Фламенго» со счетом 3:2. Второй финалист турнира определится в паре «Реал» — «Аль-Ахли Каир». Матч состоится 8 февраля на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Марокко.

«Аль-Хиляль» впервые в истории вышел в финал клубного чемпионата мира. В прошлом сезоне клуб из Саудовской Аравии уступил «Аль-Ахли» в матче за третье место со счетом 0:4.

«Реал» — рекордсмен по количеству титулов клубного чемпионата мира. «Сливочные» одерживали победу на турнире четыре раза. С 2012 года чемпионат выигрывают представители УЕФА.

Финальный поединок состоится в субботу, 11 февраля.

Футбол,Реал,УЕФА,
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