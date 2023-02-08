Федун прокомментировал назначение Тедеско в сборную Бельгии

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун высказался о вступлении на должность главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско.
«Я очень рад за Доменико, и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, что явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
Сборная Бельгии неудачно выступила на чемпионате мира-2022. В Катаре бельгийцы не смогли выйти из группы, в которой были сборные Хорватии, Марокко и Канады. После турнира с поста главного тренера Бельгии был уволен Роберто Мартинес.
Тедеско дебютирует за сборную Бельгии в матче квалификации на чемпионат Европы 2024 года. 24 марта состоится игра со сборной Швецией.