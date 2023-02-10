Британский магнат обратился к банкам Уолл-стрит для покупки "Манчестер Юнайтед"

Давний фанат "Манчестер Юнайтед" Рэтклифф - единственный, кто публично объявил о намерении приобрести команду. По информации же СМИ, как минимум пять потенциальных покупателей готовы отдать за клуб свыше 5 млрд фунтов (6,05 млрд долларов). Среди них инвесторы из Катара, Саудовской Аравии и США.

Американский предприниматель Малкольм Глейзер с 2003 года начал скупать акции "Манчестер Юнайтед", которые появились в свободном обращении в 1990 году. К октябрю 2004 года он был владельцем более 30% акций клуба, а в мае следующего года сумел приобрести контрольный пакет. Бизнесмен затем увеличил свою долю акций до 75%, что позволило ему сменить статус клуба, превратив его из акционерного общества в частную компанию, и вывести акции из оборота. Контроль Глейзеров над "Манчестер Юнайтед" вызвал резкую критику со стороны болельщиков, которые до сих пор настаивают на том, что клуб должен сменить владельца.