Британский магнат обратился к банкам Уолл-стрит для покупки "Манчестер Юнайтед"

Владелец химического концерна Ineos, британский миллиардер Джим Рэтклифф ведет переговоры с американскими банками JP Morgan Chase и Goldman Sachs о поддержке заявки на покупку английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом в пятницу сообщила газета TImes со ссылкой на источники.
Семейство Глейзеров, которое владеет "Манчестер Юнайтед", рассчитывает продать клуб за 6-8 млрд фунтов стерлингов (7,2-9,6 млрд долларов). Сделка может потребовать от британского магната вложения значительных средств. Его состояние оценивается в 13 млрд долларов. Согласно данным издания, банки Уолл-стрит готовы взять на себя долговые обязательства клуба, которые на данный момент превышают 500 млн фунтов стерлингов (605,8 млн долларов).
Давний фанат "Манчестер Юнайтед" Рэтклифф - единственный, кто публично объявил о намерении приобрести команду. По информации же СМИ, как минимум пять потенциальных покупателей готовы отдать за клуб свыше 5 млрд фунтов (6,05 млрд долларов). Среди них инвесторы из Катара, Саудовской Аравии и США.
23 ноября 2022 года стало известно, что совет директоров "Манчестер Юнайтед" начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба, включая его продажу.
Американский предприниматель Малкольм Глейзер с 2003 года начал скупать акции "Манчестер Юнайтед", которые появились в свободном обращении в 1990 году. К октябрю 2004 года он был владельцем более 30% акций клуба, а в мае следующего года сумел приобрести контрольный пакет. Бизнесмен затем увеличил свою долю акций до 75%, что позволило ему сменить статус клуба, превратив его из акционерного общества в частную компанию, и вывести акции из оборота. Контроль Глейзеров над "Манчестер Юнайтед" вызвал резкую критику со стороны болельщиков, которые до сих пор настаивают на том, что клуб должен сменить владельца.